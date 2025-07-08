Visite guidée « Au bonheur des dames » Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy
Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif
Début : Mardi 2025-07-08 15:00:00
fin : 2025-08-05 17:00:00
2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26
Dès la fin du XIXème siècle, à l’heure des grands changements, les boutiques s’agrandissent pour donner naissance aux grands magasins
English :
At the end of the 19th century, at a time of great changes, the shops expanded to give birth to department stores
German :
Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, als große Veränderungen anstanden, vergrößerten sich die Geschäfte und es entstanden die großen Kaufhäuser
Italiano :
Dalla fine del XIX secolo, in un’epoca di grandi cambiamenti, i negozi si espansero per dare vita ai grandi magazzini
Espanol :
Desde finales del siglo XIX, en una época de grandes cambios, los comercios se expanden para dar lugar a los grandes almacenes
