Visite guidée au bord du Lot Mairie de Bouziès Bouziès

Visite guidée au bord du Lot 
Dimanche 21 septembre, 10h30 
Mairie de Bouziès 
Lot

Chaussures adaptées à prévoir. Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Partez à la découverte du patrimoine de la commune de Bouziès, située sur les berges du Lot. Château, pont et chemin de halage seront à découvrir.

Mairie de Bouziès Mairie, 46330 Bouziès Bouziès 46330 Lot Occitanie

Partez à la découverte du patrimoine de la commune de Bouziès, située sur les berges du Lot. Château, pont et chemin de halage seront à découvrir.

