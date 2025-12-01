Visite guidée au centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire de Clohars-Carnoët, des peintres du Pouldu et de l’aubergiste Marie Henry ? Suivez l’une de nos visites guidées.
Jauge 20 personnes Durée 1h Sur réservation. .
