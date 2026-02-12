Visite guidée au Château de Mardilly Château de Mardilly Mardilly

Visite guidée au Château de Mardilly

Château de Mardilly 38 La Bouverie Mardilly Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dans le cadre de l’opération Dans les Coulisses de nos Bâtisses .

Construit au XVIIe siècle, le château de Mardilly allie influence médiévale et élégance des demeures de plaisance du XVIIIe siècle.

Lors de cette visite d’1h, découvrez l’histoire du château, les détails architecturaux des façades extérieures et les meubles d’époque qui ornent les nombreuses pièces réparties sur 3 niveaux.

> Visite guidée à 14h et à 16h

> Réservation obligatoire auprès de la Communauté de Communes au plus tard 48h à l’avance

> Limité à 15 personnes par visite .

Château de Mardilly 38 La Bouverie Mardilly 61230 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée au Château de Mardilly

L’événement Visite guidée au Château de Mardilly Mardilly a été mis à jour le 2026-02-12 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault