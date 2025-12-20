Visite Guidée au Château de Saint-Brisson-sur-Loire

9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-02-02

À la fois forteresse médiévale et château de famille, Saint-Brisson vous plonge dans plus de 1 000 ans d’histoire. La visite guidée permet de découvrir les intérieurs du château 4 étages, plus de 25 pièces meublées, l’histoire des lieux et de ses habitants, ainsi que le mobilier.

À la fois forteresse médiévale, château de famille et Château des Jeux, le château de Saint-Brisson-sur-Loire vous invite à découvrir une demeure millénaire au cœur du village.

Plongez dans plus de 1 000 ans d’histoire à travers une visite guidée des intérieurs 4 étages, plus de 25 pièces meublées, l’histoire du château, de ses habitants et de son mobilier. La visite se prolonge librement par la découverte des extérieurs du domaine. Durée environ 2h.

Informations Groupes de 10 à 25 personnes (ajustable au-delà sur demande par mail). Tarif à partir de 15 € par personne. Réservation sur devis (par mail). Visite proposée en dehors des jours et horaires d’ouverture du château, de février à novembre. .

9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29 contact@chateau-saint-brisson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Both a medieval fortress and a family chateau, Saint-Brisson plunges you into over 1,000 years of history. The guided tour takes you inside the château: 4 floors, over 25 furnished rooms, the history of the site and its inhabitants, and the furnishings.

L’événement Visite Guidée au Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-18 par ADRT45