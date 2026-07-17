Visite guidée au Château de Val, Château de Val, Lanobre

Informations pratiques

Visite guidée au Château de Val 19 et 20 septembre Château de Val Cantal

Tarif adulte : 3€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir le château de Val, monument emblématique du Cantal, sauvé des eaux lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues, en Corrèze.

Château de Val Les Fontilles, 15270 Lanobre Lanobre 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 40 30 20 https://www.chateau-de-val.com Château médiéval emblématique du Cantal, édifié au XVème siècle et sauvé des eaux lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues. Présence de nombreux parkings. Restaurant « Le Relais Val Castel » à proximité immédiate du château. Espace vert où l’on peut pique-niquer. Lac.

Venez découvir ou redécouvrir le Château de Val, monument emblématique du Cantal, sauvé des eaux lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues (Corrèze).

©Equipe du château