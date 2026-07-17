Visite guidée au Château de Val, Château de Val, Lanobre
samedi 19 septembre 2026 · Château de Val · Lanobre
Informations pratiques
Visite guidée au Château de Val 19 et 20 septembre Château de Val Cantal
Tarif adulte : 3€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir ou redécouvrir le château de Val, monument emblématique du Cantal, sauvé des eaux lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues, en Corrèze.
Château de Val Les Fontilles, 15270 Lanobre Lanobre 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 40 30 20 https://www.chateau-de-val.com Château médiéval emblématique du Cantal, édifié au XVème siècle et sauvé des eaux lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues. Présence de nombreux parkings. Restaurant « Le Relais Val Castel » à proximité immédiate du château. Espace vert où l’on peut pique-niquer. Lac.
Venez découvir ou redécouvrir le Château de Val, monument emblématique du Cantal, sauvé des eaux lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues (Corrèze).
©Equipe du château