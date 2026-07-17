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AGENDA · Lanobre

Visite guidée au Château de Val, Château de Val, Lanobre

samedi 19 septembre 2026 · Château de Val · Lanobre

Visite guidée au Château de Val, Château de Val, Lanobre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Val
Adresse
Les Fontilles, 15270 Lanobre
Ville
15270 Lanobre
Département
Cantal
Tarif
Tarif adulte : 3€.

Visite guidée au Château de Val 19 et 20 septembre Château de Val Cantal

Tarif adulte : 3€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir le château de Val, monument emblématique du Cantal, sauvé des eaux lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues, en Corrèze.

Château de Val Les Fontilles, 15270 Lanobre Lanobre 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 40 30 20 https://www.chateau-de-val.com Château médiéval emblématique du Cantal, édifié au XVème siècle et sauvé des eaux lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues. Présence de nombreux parkings. Restaurant « Le Relais Val Castel » à proximité immédiate du château. Espace vert où l’on peut pique-niquer. Lac.
Venez découvir ou redécouvrir le Château de Val, monument emblématique du Cantal, sauvé des eaux lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues (Corrèze).

©Equipe du château