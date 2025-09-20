Visite guidée au château des ducs de la Trémoïlle Château des Ducs de la Trémoille Thouars

Visite guidée au château des ducs de la Trémoïlle Château des Ducs de la Trémoille Thouars samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée au château des ducs de la Trémoïlle 20 et 21 septembre Château des Ducs de la Trémoille Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée au château des ducs de la Trémoille

Découvrez le château des ducs de la Trémoille à travers des visites guidées exceptionnelles, en présence des élèves du collège.

Informations pratiques

Horaires des visites : 10h15, 11h, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15.

Accès libre : La cour d’honneur du château est ouverte toute la journée pour une visite libre.

Profitez de cette occasion unique pour admirer l’architecture et l’atmosphère du château, et échangez avec une nouvelle génération de guides !

Château des Ducs de la Trémoille Rue du Château, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549682280

Visite guidée au château des ducs de la Trémoille

© Château des ducs de la Trémoille