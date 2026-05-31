Visite guidée au Chateau d’Hannoncelles, Château d’Hannoncelles, Ville-en-Woëvre

Visite guidée au Chateau d’Hannoncelles Dimanche 20 septembre, 14h00 Château d’Hannoncelles Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte guidée.

Château d’Hannoncelles D908, 55160 Ville-en-Woëvre Ville-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est 03 29 87 30 33 Le Château d’Hannoncelles est une maison forte de la fin du Moyen Âge (premier quart du XVIe siècle). Il connaît quelques ajouts pendant la Renaissance. D’autres modifications sont apportées après la guerre de 1914-1918.

Le bâtiment présente notamment des meurtrières, des arbalétrières, deux pavillons, dont celui dit « du duc de Lorraine », ainsi qu’une chapelle au premier étage, toujours visible.

Le château est classé au titre des Monuments historiques en 1992.

Le Château d’Hannoncelles est une maison forte de la fin du Moyen Âge (premier quart du XVIe siècle). Il connaît quelques ajouts pendant la Renaissance. D’autres modifications sont apportées après la…

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