Visite guidée au cimetière Saint-Roch par Anaïs Gui-Diby Cimetière Saint-Roch – Grenoble Grenoble

Visite guidée au cimetière Saint-Roch par Anaïs Gui-Diby Samedi 20 septembre, 14h30 Cimetière Saint-Roch – Grenoble

Réservation fortement conseillée – Participation financière au chapeau

2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Cette visite du cimetière nous permettra de raconter l’histoire du Grenoble féminin du début du XIXe siècle à la Seconde Guerre Mondiale. Nous parlerons de toutes ces femmes qui ont marqué leur époque ou qui ont été oubliées.

R.V. à l’entrée principale du cimetière – rue du souvenir

Cimetière Saint-Roch – Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » « Lignes de bus n° 13 et n° 16- Arrêt « Saint-Roch » Entrée Nord – rue Aymon de Chissé : Ligne tram B – Arrêt « Ile Verte »

Lignes de bus n° 17 et n° 18 – Arrêt « Saint-Roch »

Ligne trams B et D – Arrêt « Ile Verte »

Journées européennes du patrimoine 2025

