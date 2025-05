Visite guidée au coeur de la coopérative des Vignerons de Buzet – Cave des Vignerons de Buzet Buzet-sur-Baïse, 2 juillet 2025 16:00, Buzet-sur-Baïse.

Début : 2025-07-02 16:00:00

fin : 2025-08-27 17:30:00

2025-07-02

Découvrez une coopérative engagée et militante à travers un voyage au cœur de l’élaboration des vins de Buzet.

Visite en français tous les mercredis et vendredis à 10h et 16h.

Visite en anglais, sur rendez-vous.

Durée 1h30. .

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 17 16 magasin@vignerons-buzet.fr

