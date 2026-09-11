Visite guidée au cœur des arts graphiques !, Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn

Informations pratiques

Visite guidée au cœur des arts graphiques ! Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée Raymond Lafage Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Profitez de cette occasion pour découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du musée.

Au cours d’une visite commentée, l’équipe du musée partagera anecdotes et repères historiques sur le lieu et ses collections, tout en vous accompagnant pas à pas dans la découverte de l’art graphique.

Visite gratuite, en accès libre et sans réservation.

Musée Raymond Lafage 9 Place Paul Saissac, 81310 Lisle-sur-Tarn, France Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie +33563404545 http://museeraymondlafage.wifeo.com Labellisé Musée de France, le Musée Raymond Lafage se consacre aux arts graphiques du XVIIe siècle à nos jours.

Vous y découvrirez une large collection d’œuvres de Raymond Lafage, artiste dessinateur et graveur, né à Lisle-sur-Tarn en 1656. “Michel-Ange” de son époque, ce génie du dessin fréquenta l’atelier de Jean-Pierre Rivalz à Toulouse puis l’Académie Royale à Paris avant de partir pour l’Italie, où il obtient le premier prix de la prestigieuse Académie Saint-Luc à Rome.

Le musée propose également une présentation des techniques de gravure et d’estampe. Le parcours présente une importante collection de lithographies d’Honoré Daumier ; une eau-forte de Manet ; des dessins exclusifs de Charlie Hebdo ; une sélection sans cesse enrichie d’éminents graveurs contemporains tels que Mikio Watanabe, maître de la manière noire, Gérard Trignac, deux fois lauréat du prix Velázquez,… et tant d’autres que nous vous invitons à venir découvrir ! Au centre de la bastide – parking à proximité. Arrêt de bus et gare à moins de 10min à pied.

L’occasion de voir ou revoir nos collections permanentes !

© Musée Raymond Lafage – Vincent Boutin