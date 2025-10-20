Visite guidée Au coeur des Casemates parcours Grand Bayonne CIAP LAPURDUM Bayonne
Visite guidée Au coeur des Casemates parcours Grand Bayonne
CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-20
2025-10-20
Elles sont nombreuses mais très discrètes, dissimulées au détour des remparts.
Descendez dans les anciennes casemates, ces salles de tir voûtées qui ont vu passer bien des soldats. Découvrez leur architecture, leur histoire et leur vocation actuelle. .
CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
