Visite guidée Au coeur des Casemates parcours Grand Bayonne CIAP LAPURDUM Bayonne

Visite guidée Au coeur des Casemates parcours Grand Bayonne CIAP LAPURDUM Bayonne lundi 20 octobre 2025.

Visite guidée Au coeur des Casemates parcours Grand Bayonne

CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Elles sont nombreuses mais très discrètes, dissimulées au détour des remparts.

Descendez dans les anciennes casemates, ces salles de tir voûtées qui ont vu passer bien des soldats. Découvrez leur architecture, leur histoire et leur vocation actuelle. .

CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Visite guidée Au coeur des Casemates parcours Grand Bayonne

German : Visite guidée Au coeur des Casemates parcours Grand Bayonne

Italiano :

Espanol : Visite guidée Au coeur des Casemates parcours Grand Bayonne

L’événement Visite guidée Au coeur des Casemates parcours Grand Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bayonne