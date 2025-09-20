Visite guidée au cœur des collections Garinet Musée Jules Garinet Châlons-en-Champagne

Visite guidée au cœur des collections Garinet 20 et 21 septembre Musée Jules Garinet Marne

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Accompagnés d’une médiatrice culturelle, découvrez toute l’histoire de la maison Garinet, du Vidamé à Jules Garinet, érudit collectionneur du XIXe siècle. La visite vous plongera dans un intérieur bourgeois et vous fera découvrir la riche collection d’œuvres d’art des époux Garinet.

Le musée Garinet déploie ses collections dans un bâtiment construit au début du XVIe siècle. De 1599 à la Révolution, ce fut la résidence du Vidamé de l'évêque de Châlons-en-Champagne. Achetée en 1800 par Claude Joseph Garinet, la maison fut ensuite léguée à son fils, Jules Garinet, grand érudit et riche collectionneur châlonnais. Après sa mort en 1877, sa veuve Marguerite Victoire Garinet continuera à habiter la maison, jusqu'à son décès en 1897, date à laquelle l'hôtel Garinet et l'ensemble des collections qu'il abrite est légué à la ville. Même si la collection et le mobilier de Jules Garinet ne se trouvent pas à leur emplacement d'origine, compte tenu des aménagements réalisés par Mme Garinet, ils font partie du legs et illustrent le goût et la vie quotidienne d'un bourgeois du XIXe siècle.

© Office du tourisme