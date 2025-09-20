Visite guidée – Au cœur des métiers SNCF de la gare de La Roche sur Yon Gare de La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon

Visite guidée – Au cœur des métiers SNCF de la gare de La Roche sur Yon Gare de La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée – Au cœur des métiers SNCF de la gare de La Roche sur Yon Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Gare de La Roche sur Yon Vendée

Inscription obligatoire sur le site https://affluences.com à partir du 3 septembre / 10 personnes maximum par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Venez découvrir les métiers en gare : escale et gestion des circulations

Gare de La Roche sur Yon 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pont Morineau Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

@SNCF Voyageurs