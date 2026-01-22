Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne CIAP LAPURDUM Bayonne
CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
A Bayonne, l’art de défendre une ville se lit à ciel ouvert, depuis les tours romaines jusqu’au 19ème siècle en passant par l’oeuvre de Vauban.
Aujourd’hui, ces anciennes fortifications sont devenues des lieux de vie. Découvrez bastions, fossés et ponts-levis, sans oublier le scasemates aujourd’hui occupées par les peñas. .
CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
