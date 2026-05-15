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Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne CIAP LAPURDUM Bayonne

Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne CIAP LAPURDUM Bayonne

Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne CIAP LAPURDUM Bayonne samedi 13 juin 2026.

Lieu : CIAP LAPURDUM

Adresse : 7 rue des gouverneurs

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 10 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne

CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

A Bayonne, l’art de défendre une ville se lit à ciel ouvert, depuis les tours romaines jusqu’au 19ème siècle en passant par l’oeuvre de Vauban.
Aujourd’hui, ces anciennes fortifications sont devenues des lieux de vie. Découvrez bastions, fossés et ponts-levis, sans oublier le scasemates aujourd’hui occupées par les peñas.   .

CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne

L’événement Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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