Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne Rue du Bastion Royal Bayonne

Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne

Rue du Bastion Royal Devant le bastion royal Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-04-04

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

A Bayonne, l’art de défendre une ville se lit à ciel ouvert, depuis les tours romaines jusqu’au 19ème siècle en passant par l’oeuvre de Vauban.

Aujourd’hui, ces anciennes fortifications sont devenues des lieux de vie. Découvrez bastions, fossés et ponts-levis, sans oublier les casemates aujourd’hui occupées par les peñas. .

Rue du Bastion Royal Devant le bastion royal Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne

