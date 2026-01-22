Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne Rue du Bastion Royal Bayonne

samedi 4 avril 2026.

Rue du Bastion Royal Devant le bastion royal Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

2026-04-04

A Bayonne, l’art de défendre une ville se lit à ciel ouvert, depuis les tours romaines jusqu’au 19ème siècle en passant par l’oeuvre de Vauban.
Aujourd’hui, ces anciennes fortifications sont devenues des lieux de vie. Découvrez bastions, fossés et ponts-levis, sans oublier les casemates aujourd’hui occupées par les peñas.   .

Rue du Bastion Royal Devant le bastion royal Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

English : Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne

