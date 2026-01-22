Visite guidée Au cœur des Trésors de Loches

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Suivez la guide pour une visite gratuite de la ville !

Laissez-vous guider à travers les trésors de Loches. Suivez le parcours qui vous emmènera de l’église et de la galerie Saint-Antoine à la Cité royale en passant par la Chancellerie, le Musée Lansyer et la Collégiale Saint-Ours.

Suivez la guide pour une visite gratuite de la ville !

Laissez-vous guider à travers les trésors de Loches. Suivez le parcours qui vous emmènera de l’église et galerie Saint-Antoine à la Cité royale en passant par la Chancellerie, le Musée Lansyer et la Collégiale Saint-Ours. Explorez les secrets de ces sites majeurs et percez les mystères de l’histoire de Loches. .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow the guide for a free tour of the town!

This tour is designed for anyone who wants to know more about the history of the streets and buildings in Loches that they see every day, but don?t necessarily understand.

L’événement Visite guidée Au cœur des Trésors de Loches Loches a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT 37