Visite guidée Au coeur d’Eugénie Eugénie-les-Bains
Visite guidée Au coeur d’Eugénie Eugénie-les-Bains jeudi 16 avril 2026.
Visite guidée Au coeur d’Eugénie
Office de Tourisme Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
La visite guidée du village d’Eugénie se fait avec Marie…
Découvrez l’histoire de cette petite station thermale landaise, partie de rien et de son chef étoilé regretté, Michel Guérard.
Terminez cette balade avec Maryse, dans les arènes, qui vous raconte sa passion, la course landaise…
Inscription à l’Office de tourisme .
Office de Tourisme Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Au coeur d’Eugénie
L’événement Visite guidée Au coeur d’Eugénie Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-28 par Tourisme Aire Eugénie