Visite guidée Au coeur d’Eugénie

Office de Tourisme Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

La visite guidée du village d’Eugénie se fait avec Marie…

Découvrez l’histoire de cette petite station thermale landaise, partie de rien et de son chef étoilé regretté, Michel Guérard.

Terminez cette balade avec Maryse, dans les arènes, qui vous raconte sa passion, la course landaise…

Inscription à l’Office de tourisme .

Office de Tourisme Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Au coeur d’Eugénie

L’événement Visite guidée Au coeur d’Eugénie Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-28 par Tourisme Aire Eugénie