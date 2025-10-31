Visite guidée au crépuscule Cahors sombre Place François Mitterrand Cahors

Visite guidée au crépuscule Cahors sombre Place François Mitterrand Cahors vendredi 31 octobre 2025.

Lot

Visite guidée au crépuscule Cahors sombre Place François Mitterrand Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Laissez-vous conter, à la lumière des flambeaux, les histoires crépusculaires que vous murmurent les vieilles pierres du centre ancien. Un voyage dans l’histoire au gré des évènements tragiques ; de l’affaire des poisons sous Jean XXII jusqu’à la pendaison de Sophie Gauthié.

*Attention, les propos tenus durant la visite peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes sensibles. *

Visite très vivement déconseillée en dessous de 14 ans.

Départ Office de Tourisme de Cahors. Durée environ 2h.

Réservation obligatoire dans un de nos bureaux d’information ou en cliquant sur le bouton « Réserver » ci-contre. 10 .

Place François Mitterrand Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65

English :

Let us tell you, by torchlight, the twilight stories whispered by the old stones of the old town. A journey through history, through tragic events, from the poisons affair under John XXII to the hanging of Sophie Gauthié.

*Please note that the contents of this tour may offend the young and sensitive. *

Not recommended for children under 14.

German :

Lassen Sie sich im Schein der Fackeln die dämmrigen Geschichten erzählen, die Ihnen die alten Steine des alten Zentrums zuflüstern. Eine Reise durch die Geschichte mit tragischen Ereignissen; von der Giftaffäre unter Johannes XXII. bis zum Erhängen von Sophie Gauthié.

*Achtung, die während der Besichtigung gemachten Aussagen können die Gefühle von jüngeren und empfindsamen Personen verletzen. *

Besuch unter 14 Jahren sehr dringend abgeraten.

Italiano :

Lasciate che le vecchie pietre del centro storico vi sussurrino storie crepuscolari alla luce delle fiaccole. Un viaggio nella storia, seguendo eventi tragici, dall’affare dei veleni sotto Giovanni XXII all’impiccagione di Sophie Gauthié.

*Si prega di notare che i commenti fatti durante la visita possono offendere i giovani e i più sensibili. *

Si sconsiglia vivamente la visita ai minori di 14 anni.

Espanol :

Deje que las viejas piedras del casco antiguo le susurren historias crepusculares a la luz de las antorchas. Un viaje a través de la historia, siguiendo trágicos acontecimientos desde el asunto de los venenos bajo Juan XXII hasta el ahorcamiento de Sophie Gauthié.

*Tenga en cuenta que los comentarios realizados durante la visita pueden herir la sensibilidad de los más jóvenes. *

Se desaconseja la visita a los menores de 14 años.

L’événement Visite guidée au crépuscule Cahors sombre Cahors a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot