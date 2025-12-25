Visite guidée : Au détour du canal Saint-Martin, Rendez-vous Paris
Visite guidée : Au détour du canal Saint-Martin, Rendez-vous Paris samedi 17 janvier 2026.
En 2025, le canal Saint-Martin fête
ses 200 ans. Il y a deux siècles, l’eau inondait cet ouvrage creusé à la
force des bras des ouvriers. Son percement s’inscrivait
dans un projet global datant de plusieurs siècles, et véritablement
initié au début du XIXe siècle. Il s’agissait d’améliorer
l’approvisionnement en eau de la capitale et de faciliter la
navigation des marchandises à Paris, en évitant d’emprunter la
Seine, dangereuse et trop irrégulière pour les bateaux.
Deux siècles plus tard, le canal est
toujours là, circulant entre divers quartiers et lieux, passant près
d’anciennes usines, près de l’hôpital Saint-Louis, près
d’un jardin, près d’un ancien couvent etc. Le canal est toujours là
et ses usages, ses abords, ont profondément changé.
Partons ensemble,
pour une croisière pédestre, à la découverte du canal
Saint-Martin. Quelle est son histoire ? Comment a-t-il été creusé ?
Quels grands lieux ponctuent son tracé ? A quoi ressemblait-il lorsque
l’industrie parisienne occupait ses rives ? Quelles
espèces vivantes, animales et végétales, y vivent désormais ? Quels
projets modèlent le canal d’aujourd’hui et celui de demain ?
Visite guidée le long du canal, à l’occasion de son bicentenaire, pour revenir sur son histoire et son présent : quel canal hier, aujourd’hui et demain ?
Le samedi 23 mai 2026
de 14h30 à 17h30
Le samedi 14 mars 2026
de 10h00 à 13h00
Le samedi 17 janvier 2026
de 10h00 à 13h00
payant
17 euros par personne.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T11:00:00+01:00
fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00

Rendez-vous 29, rue du faubourg du temple 75010 Paris
https://www.visite-guidee-paris-helene.fr/ +33612832514 helene.visites@gmail.com https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/ https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/
