Visite guidée : Au détour du canal Saint-Martin, Rendez-vous Paris

En 2025, le canal Saint-Martin fête

ses 200 ans. Il y a deux siècles, l’eau inondait cet ouvrage creusé à la

force des bras des ouvriers. Son percement s’inscrivait

dans un projet global datant de plusieurs siècles, et véritablement

initié au début du XIXe siècle. Il s’agissait d’améliorer

l’approvisionnement en eau de la capitale et de faciliter la

navigation des marchandises à Paris, en évitant d’emprunter la

Seine, dangereuse et trop irrégulière pour les bateaux.

Deux siècles plus tard, le canal est

toujours là, circulant entre divers quartiers et lieux, passant près

d’anciennes usines, près de l’hôpital Saint-Louis, près

d’un jardin, près d’un ancien couvent etc. Le canal est toujours là

et ses usages, ses abords, ont profondément changé.

Partons ensemble,

pour une croisière pédestre, à la découverte du canal

Saint-Martin. Quelle est son histoire ? Comment a-t-il été creusé ?

Quels grands lieux ponctuent son tracé ? A quoi ressemblait-il lorsque

l’industrie parisienne occupait ses rives ? Quelles

espèces vivantes, animales et végétales, y vivent désormais ? Quels

projets modèlent le canal d’aujourd’hui et celui de demain ?

Visite guidée le long du canal, à l’occasion de son bicentenaire, pour revenir sur son histoire et son présent : quel canal hier, aujourd’hui et demain ?

Le samedi 23 mai 2026

de 14h30 à 17h30

Le samedi 14 mars 2026

de 10h00 à 13h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 10h00 à 13h00

payant

17 euros par personne.

Public adultes.

Rendez-vous 29, rue du faubourg du temple 75010 Paris

https://www.visite-guidee-paris-helene.fr/ +33612832514 helene.visites@gmail.com https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/ https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/



