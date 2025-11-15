Visite guidée Au fil des artisants -1 Rdv au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

Début : 2025-11-15 14:30:00

2025-11-15

Au cœur de Romans, des artisans passionnés créent, restaurent et façonnent des pièces uniques maroquinerie, reliure, chapeaux, stylisme…

English :

In the heart of Romans, passionate craftsmen create, restore and shape unique pieces: leather goods, bookbinding, hats, fashion design…

German :

Im Herzen von Romans kreieren, restaurieren und formen leidenschaftliche Handwerker einzigartige Stücke: Lederwaren, Buchbinderei, Hüte, Modedesign…

Italiano :

Nel cuore di Roma, artigiani appassionati creano, restaurano e realizzano pezzi unici: pelletteria, legatoria, cappelli, design di moda…

Espanol :

En el corazón de Roma, artesanos apasionados crean, restauran y confeccionan piezas únicas: marroquinería, encuadernación, sombreros, diseño de moda…

