Visite guidée Au fil des artisants -1 Rdv au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère
Rdv au pied de la Tour Jacquemart Parvis Christian Vinson Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-15 14:30:00
2025-11-15
Au cœur de Romans, des artisans passionnés créent, restaurent et façonnent des pièces uniques maroquinerie, reliure, chapeaux, stylisme…
English :
In the heart of Romans, passionate craftsmen create, restore and shape unique pieces: leather goods, bookbinding, hats, fashion design…
German :
Im Herzen von Romans kreieren, restaurieren und formen leidenschaftliche Handwerker einzigartige Stücke: Lederwaren, Buchbinderei, Hüte, Modedesign…
Italiano :
Nel cuore di Roma, artigiani appassionati creano, restaurano e realizzano pezzi unici: pelletteria, legatoria, cappelli, design di moda…
Espanol :
En el corazón de Roma, artesanos apasionados crean, restauran y confeccionan piezas únicas: marroquinería, encuadernación, sombreros, diseño de moda…
