Visite guidée > Au fil des gestes métiers de femmes Saint-Lô dimanche 8 mars 2026.
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-03-08 15:00:00
Rendez-vous le dimanche 08 mars prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô à 15h pour la visite guidée !
Mains discrètes, rôles essentiels plongez au cœur des métiers féminins d’autrefois !
Sur réservation au 02 33 72 52 55. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
