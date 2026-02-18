Visite guidée > Au fil des gestes métiers de femmes Saint-Lô

Visite guidée > Au fil des gestes métiers de femmes

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Rendez-vous le dimanche 08 mars prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô à 15h pour la visite guidée !

Mains discrètes, rôles essentiels plongez au cœur des métiers féminins d’autrefois !

Sur réservation au 02 33 72 52 55. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

English : Visite guidée > Au fil des gestes métiers de femmes

