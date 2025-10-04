Visite guidée Au fil des rues La rue Bouvet Rdv à l’angle du Boulevard de la Libération et de la Rue Bouvet Romans-sur-Isère

Visite guidée Au fil des rues La rue Bouvet Rdv à l’angle du Boulevard de la Libération et de la Rue Bouvet Romans-sur-Isère samedi 4 octobre 2025.

Visite guidée Au fil des rues La rue Bouvet

Rdv à l’angle du Boulevard de la Libération et de la Rue Bouvet 32 Boulevard de la Libération Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La rue Bouvet peut revêtir divers noms (La Salésienne, La Mafieuse, La Laborieuse, La Créative, La Religieuse, Saint Hippolyte et ses sociétés sportives) et cette visite guidée sera l’occasion d’en explorer toutes les facettes.

.

Rdv à l’angle du Boulevard de la Libération et de la Rue Bouvet 32 Boulevard de la Libération Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com

English :

Rue Bouvet goes by many names (La Salésienne, La Mafieuse, La Laborieuse, La Créative, La Religieuse, Saint Hippolyte and its sports clubs), and this guided tour will be an opportunity to explore all its facets.

German :

Die Rue Bouvet kann verschiedene Namen tragen (La Salésienne, La Mafieuse, La Laborieuse, La Créative, La Religieuse, Saint Hippolyte und seine Sportvereine) und diese Führung wird die Gelegenheit bieten, alle Facetten dieser Straße zu erkunden.

Italiano :

Rue Bouvet ha molti nomi (La Salésienne, La Mafieuse, La Laborieuse, La Créative, La Religieuse, Saint Hippolyte e i suoi club sportivi) e questa visita guidata sarà l’occasione per esplorarne tutte le sfaccettature.

Espanol :

La calle Bouvet recibe muchos nombres (La Salésienne, La Mafieuse, La Laborieuse, La Créative, La Religieuse, Saint Hippolyte y sus clubes deportivos) y esta visita guiada será la ocasión de explorar todas sus facetas.

L’événement Visite guidée Au fil des rues La rue Bouvet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-29 par Valence Romans Tourisme