Visite Guidée Au fil des rues La Rue Palestro Rue Palestro Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Visite Guidée Au fil des rues La Rue Palestro

Rue Palestro RDV angle Rue Palestro Rue Victor Hugo Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

En un siècle, cette rue Palestro a bien changé. Nous allons tenter, au travers de documents et de souvenirs personnels, de redécouvrir les industries et les commerces qui animaient ce quartier.

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Rue Palestro RDV angle Rue Palestro Rue Victor Hugo Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com

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English :

Rue Palestro has changed dramatically over the past century. Through documents and personal recollections, we’ll try to rediscover the industries and businesses that once brought this neighborhood to life.

L’événement Visite Guidée Au fil des rues La Rue Palestro Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-02-27 par Valence Romans Tourisme