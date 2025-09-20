Visite guidée – Au fil des rues Office de Tourisme du Pays de Chinon Chinon

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcourez les rues du coeur historique avec des guides-conférenciers passionnés à la découverte de la petite et la grande histoire que racontent les maisons et les monuments, ainsi que les statues et les venelles, sans oublier les places et les commerces qui font le charme de la ville de Chinon. Exceptionnellement, poussez la porte des demeures historiques de la cité, pour découvrir les secrets des cours privées cachées derrière les murs.

Gratuit / Durée 1h30

Départ de l’Office de Tourisme : 1 rue Rabelais

Office de Tourisme du Pays de Chinon 1 rue Rabelais 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 http://www.azay-chinon-valdeloire.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.azay-chinon-valdeloire.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 93 17 85 »}] Point d’information pour les visites dans tout le pays de Chinon.

Ville de Chinon