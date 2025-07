Visite guidée Au fil du Vallon Amphithéâtre gallo-romain Saintes

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

5 € entrée + 3 € visite guidée

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Il ne s’agit pas d’une visite guidée de l’amphithéâtre lui-même, mais d’une découverte de l’espace naturel particulier au cœur duquel fut bâti le monument gallo-romain il y a 2 000 ans. Le vallon se caractérise par la richesse de sa faune et de sa flore.

+33 5 46 97 73 85

English :

This is not a guided tour of the amphitheatre itself, but a discovery of the special natural area at the heart of which the Gallo-Roman monument was built 2,000 years ago. The valley is characterized by its rich flora and fauna.

German :

Es handelt sich nicht um eine Führung durch das Amphitheater selbst, sondern um eine Entdeckung des besonderen Naturraums, in dessen Mitte das gallo-römische Monument vor 2000 Jahren errichtet wurde. Das Tal zeichnet sich durch eine reiche Flora und Fauna aus.

Italiano :

Non si tratta di una visita guidata all’anfiteatro in sé, ma di una scoperta della speciale area naturale nel cuore della quale il monumento gallo-romano fu costruito 2.000 anni fa. La valle è ricca di flora e fauna.

Espanol :

No se trata de una visita guiada al anfiteatro en sí, sino de un descubrimiento de la zona natural especial en cuyo corazón se construyó el monumento galo-romano hace 2.000 años. El valle es rico en flora y fauna.

