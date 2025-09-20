Visite guidée au Fort de Saint-Père Fort de Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet

Visite guidée au Fort de Saint-Père 20 et 21 septembre Fort de Saint-Père Ille-et-Vilaine

Visites guidées : Samedi à 12h, 14h30 et 16h / Dimanche à 11h, 14h30 et 16h. Tarif : 3€ par personne de plus de 12 ans.

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

L’association 1.2.3 Fort vous propose des visites guidées.

Fort de Saint-Père Fort Saint-Père, 35430, Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne Une architecture digne de Vauban : Le Fort est construit à la Vauban en forme de quadrilatère irrégulier avec des bastions saillants aux angles. 19 ha de superficie entre l'intérieur et l'extérieur du Fort et 1.7 km de tour extérieur et douves.

La poudrière est sans doute la plus grande d’Europe avec 342 m2 au sol à l’intérieur, et 621 m2 à l’extérieur.

L’arsenal de proportions plus modestes était prévu pour entreposer des matériaux moins dangereux.

