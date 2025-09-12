Visite guidée au Haras de Montaigu Nonant-le-Pin Le Merlerault

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

Créé en 1903, le Haras de Montaigu est un haras familial depuis 6 générations. Aliette Forien la propriétaire, vous propose une visite inédite d’ une heure de ce magnifique domaine. Vous pourrez découvrir les lieux, son histoire, le travail d’éleveur de chevaux de course, les étalons, les poulinières et les nombreuses installations.

> Tout public

> Sur réservation auprès de la Communauté de Communes (limité à 30 personnes) .

Nonant-le-Pin Haras de Montaigu Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr

