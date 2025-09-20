Visite guidée au Manoir de Guerquesalles et conférence Le Bourg Guerquesalles

Le Bourg 527 Route de la Vie Guerquesalles Orne

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 13:15:00

2025-09-20

Dans le cadre de l’opération « Dans les Coulisses de nos Bâtisses » et des Journées Européennes du Patrimoine.

De 12h30 à 13h15 Visite de l’église du XIIIe siècle et des extérieurs du Manoir de Guerquesalles du XVIIe, construit à l’emplacement d’un ancien château fort, vous découvrez l’histoire du domaine ainsi que les façades en briques et en pierres de la région

> Durée 1h15

> Tout public

> Limité à 20 personnes

> Inscription obligatoire auprès de la Communauté de Communes, au plus tard 24 H à l’avance

Avant cette visite, le Manoir de Guerquesalles s’allie à Christiane d’Orléans pour vous proposer un rendez-vous unique à la découverte des plantes médicinales du Pays d’Auge et de ce lieu rempli d’histoire.

Au programme

10h30 12h Conférence sur les plantes remèdes du Pays d’Auge. Christiane d’Orléans vous raconte les témoignages et récits collectés depuis plus de 30 ans auprès d’anciens en Normandie. « Des plantes pour prévenir des petits maux de la maisonnée, préparer une soupe de Bonne santé, soulager avec l’herbe à la brûlure… D’autres plantes pour soigner ses bêtes la plante à herber les veaux, l’herbe aux vers, le cache-puce… Et, des plantes magiques quand rien ne va plus.. Entrée libre

12h-12h30 petit pot .

Le Bourg 527 Route de la Vie Guerquesalles 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr

English : Visite guidée au Manoir de Guerquesalles et conférence

