Visite guidée au Manoir de Kermaner Chapelle Ty Mamm Doué Quimper samedi 20 septembre 2025.

Visite par les guides-conférenciers de la Ville d’art et d’histoire /

Durée : 1h15 – Rdv. 1 chemin de Ty Mamm Doue.

Pré-réquis : avoir une bonne condition physique et des chaussures adaptées (ça monte !)

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:15:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:15:00

Le Manoir de Kermaner

Visite Guidée – Samedi / 9h, 9h30, 10h45, 14h, 15h45, 17h.

Situé à l’écart du tissu urbain, le manoir de Kermaner offre un intérêt majeur dans un site préservé. La visite présente les extérieurs du manoir et débute depuis l’ancienne chapelle de Kermaner, qui n’est autre que Ty Mamm Doue.

e-réservation*

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

Ville de Quimper