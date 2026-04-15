Visite guidée au Manoir de la Croix Manoir de la Croix Résenlieu

Résenlieu

Visite guidée au Manoir de la Croix

Manoir de la Croix 2 route du vieux Résenlieu Résenlieu Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre de l’opération Dans les Coulisses de nos Bâtisses .

Découvrez le manoir de la Croix, qui domine la Touques, à l’orée du Pays d’Auge.

Situé en lisière du village de Résenlieu, près de l’église du XVème siècle et au bord de la route (D 13) de Gacé à Chambois, se dresse une grande maison en pierres et colombages, que jouxtent son pressoir et son four à pain.

Cette demeure, qui a été le lieu de résidence des seigneurs de Résenlieu de 1637 à 1830, est un authentique témoignage de l’architecture augeronne dont il reflète fidèlement la modestie et l’évolution.

De ses propriétaires et de ses occupants, le manoir de la Croix a partagé les bonnes et les mauvaises fortunes ferme manable au XVIème siècle, manoir seigneurial du XVIIème au XVIIIème, redevenu ferme à la Révolution, il retrouva son allure à la fin du Premier Empire.

Avec les propriétaires, vous visiterez les extérieurs du manoir et des dépendances.

> Réservation obligatoire auprès de la Communauté de Communes, au plus tard 48h à l’avance (places limitées).

> Billetterie en ligne .

Manoir de la Croix 2 route du vieux Résenlieu Résenlieu 61230 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42

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English : Visite guidée au Manoir de la Croix

L’événement Visite guidée au Manoir de la Croix Résenlieu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault