Visite guidée au Manoir de la Croix Manoir de la Croix Résenlieu
Visite guidée au Manoir de la Croix Manoir de la Croix Résenlieu samedi 18 juillet 2026.
Résenlieu
Visite guidée au Manoir de la Croix
Manoir de la Croix 2 route du vieux Résenlieu Résenlieu Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de l’opération Dans les Coulisses de nos Bâtisses .
Découvrez le manoir de la Croix, qui domine la Touques, à l’orée du Pays d’Auge.
Situé en lisière du village de Résenlieu, près de l’église du XVème siècle et au bord de la route (D 13) de Gacé à Chambois, se dresse une grande maison en pierres et colombages, que jouxtent son pressoir et son four à pain.
Cette demeure, qui a été le lieu de résidence des seigneurs de Résenlieu de 1637 à 1830, est un authentique témoignage de l’architecture augeronne dont il reflète fidèlement la modestie et l’évolution.
De ses propriétaires et de ses occupants, le manoir de la Croix a partagé les bonnes et les mauvaises fortunes ferme manable au XVIème siècle, manoir seigneurial du XVIIème au XVIIIème, redevenu ferme à la Révolution, il retrouva son allure à la fin du Premier Empire.
Avec les propriétaires, vous visiterez les extérieurs du manoir et des dépendances.
> Réservation obligatoire auprès de la Communauté de Communes, au plus tard 48h à l’avance (places limitées).
> Billetterie en ligne .
Manoir de la Croix 2 route du vieux Résenlieu Résenlieu 61230 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42
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English : Visite guidée au Manoir de la Croix
L’événement Visite guidée au Manoir de la Croix Résenlieu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault