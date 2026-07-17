Visite guidée au Manoir de la Touche-Brandineuf, Manoir de La Touche-Brandineuf, Plouguenast-Langast
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de La Touche-Brandineuf · Plouguenast-Langast
Informations pratiques
Visite guidée au Manoir de la Touche-Brandineuf 19 et 20 septembre Manoir de La Touche-Brandineuf Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du manoir (fin du 15ème siècle) restauré depuis 20 ans.
Manoir de La Touche-Brandineuf La Touche Brandineuf 22150 Plouguenast Plouguenast-Langast 22150 Langast Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089485 Manoir paraissant appartenir au début du 16e siècle. Il s’agit d’une gentilhommière composée d’un corps de logis à deux étages. Sur la façade principale s’élève la tour contenant l’escalier. Porte d’entrée en arc brisé avec archivolte à crochets.
Manoir de fin du 15 ème siècle restauré depuis 20 ans.
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