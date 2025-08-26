VISITE GUIDÉE AU MUSÉE DE COLLIOURE ! Collioure

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Début : Mardi 2025-08-26 14:30:00

Date(s) :
2025-08-26 2025-08-28 2025-09-02 2025-09-04 2025-09-09 2025-09-11 2025-09-16 2025-09-18 2025-09-23 2025-09-25

Partez à la découverte de nos expositions d’été grâce à la visite guidée de Pauline, qui vous les dévoilera avec passion, lumière et couleurs. Rendez-vous les mardis et jeudis à 10h30 et 14h30.

English:

Discover our summer exhibitions with a guided tour by Pauline, who will reveal them to you with passion, light and color. Appointments Tuesdays and Thursdays at 10:30 a.m. and 2:30 p.m.

German:

Entdecken Sie unsere Sommerausstellungen mit einer Führung von Pauline, die sie Ihnen mit Leidenschaft, Licht und Farben vorstellt. Treffpunkt: dienstags und donnerstags um 10:30 Uhr und 14:30 Uhr.

Italiano:

Scoprite le nostre mostre estive con una visita guidata condotta da Pauline, che ve le svelerà con passione, luce e colore. Partecipate il martedì e il giovedì alle 10.30 e alle 14.30.

Espanol:

Descubra nuestras exposiciones de verano con una visita guiada por Pauline, que se las revelará con pasión, luz y color. Venga los martes y jueves a las 10.30 y 14.30 h.

