VISITE GUIDÉE AU MUSÉE DE COLLIOURE ! Collioure mardi 26 août 2025.
4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 8€
Début : Mardi 2025-08-26 14:30:00
fin : 2025-08-28 15:30:00
2025-08-26 2025-08-28 2025-09-02 2025-09-04 2025-09-09 2025-09-11 2025-09-16 2025-09-18 2025-09-23 2025-09-25
Partez à la découverte de nos expositions d’été grâce à la visite guidée de Pauline, qui vous les dévoilera avec passion, lumière et couleurs. Rendez-vous les mardis et jeudis à 10h30 et 14h30.
4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46
English :
Discover our summer exhibitions with a guided tour by Pauline, who will reveal them to you with passion, light and color. Appointments Tuesdays and Thursdays at 10:30 a.m. and 2:30 p.m.
German :
Entdecken Sie unsere Sommerausstellungen mit einer Führung von Pauline, die sie Ihnen mit Leidenschaft, Licht und Farben vorstellt. Treffpunkt: dienstags und donnerstags um 10:30 Uhr und 14:30 Uhr.
Italiano :
Scoprite le nostre mostre estive con una visita guidata condotta da Pauline, che ve le svelerà con passione, luce e colore. Partecipate il martedì e il giovedì alle 10.30 e alle 14.30.
Espanol :
Descubra nuestras exposiciones de verano con una visita guiada por Pauline, que se las revelará con pasión, luz y color. Venga los martes y jueves a las 10.30 y 14.30 h.
L’événement VISITE GUIDÉE AU MUSÉE DE COLLIOURE ! Collioure a été mis à jour le 2025-08-21 par OT DE COLLIOURE