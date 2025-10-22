Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan

Musée de la Résistance en Argoat L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Le Musée de la Résistance en Argoat propose au public une visite guidée, pour explorer ou redécouvrir l’histoire de la Résistance dans un contexte local. À travers objets, archives et témoignages, les visiteurs plongeront dans le quotidien de celles et ceux qui ont refusé l’Occupation.

Réservation conseillée

Org. Musée de la Résistance en Agoat Pôle de l’Etang-Neuf .

Musée de la Résistance en Argoat L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

