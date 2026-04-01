Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan

Saint-Connan

Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat

Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-14

Venez découvrir le Musée de la Résistance en Argoat lors de nos visites guidées !

Accompagné d’un guide, laissez-vous porter par des récits poignants et des anecdotes qui donnent vie à cette période marquante.

Une expérience immersive à partager en famille ou entre amis, pour comprendre, ressentir… et ne jamais oublier.

Les mardis (14 et 21 avril), jeudis (16 et 23 avril) et vendredis (17 et 24 avril) des vacances de Pâques de la Zone B.

Prix d’entrée du musée + 1€

Réservation conseillée.

Org. Musée de la Résistance en Argoat .

Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

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English :

L’événement Visite guidée au Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Kreiz Breizh