Visite guidée au musée de Pont-Aven [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-11-06 13:15:00

fin : 2025-11-06 17:30:00

2025-11-06

Abonné·es au réseau Matilin et passionné·es par l’art ?

Profitez d’une visite commentée au musée de Pont-Aven, à l’occasion de l’exposition Sorcières (1860-1920) fantasmes, savoirs, liberté.

Renseignements et inscriptions auprès des médiathèques de Tréméven (02.98.09.91.16) et de Clohars-Carnoët (02.98.96.22.53) .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

