Visite guidée au Musée Guerre et Paix Les combattantes Musée Guerre et Paix Novion-Porcien

Visite guidée au Musée Guerre et Paix Les combattantes
Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien Ardennes
Tarif : 8 – 8 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif en plus de l’entrée (sans supplément pour les moins de 18 ans)
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Anecdotes historiques, témoignages ou encore dates clés, venez comprendre l’Histoire des combattantes. Horaire 14h Durée 2h Tout public Venez comprendre le prix de la guerre et valeur paix !
Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr
English :
Historical anecdotes, personal accounts and key dates, come and understand the history of women combatants. Time: 2pm Duration: 2h All ages Come and understand the price of war and the value of peace!
