Visite guidée au Musée Guerre et Paix Les combattantes Musée Guerre et Paix Novion-Porcien

Visite guidée au Musée Guerre et Paix Les combattantes

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif en plus de l’entrée (sans supplément pour les moins de 18 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Anecdotes historiques, témoignages ou encore dates clés, venez comprendre l’Histoire des combattantes. Horaire 14h Durée 2h Tout public Venez comprendre le prix de la guerre et valeur paix !

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

Historical anecdotes, personal accounts and key dates, come and understand the history of women combatants. Time: 2pm Duration: 2h All ages Come and understand the price of war and the value of peace!

