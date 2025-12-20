Visite guidée au musée numérique les Arts asiatiques Neuvic

Visite guidée au musée numérique les Arts asiatiques

6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

2026-01-10

À l’occasion du Nouvel An chinois, nous vous proposons une immersion au cœur des arts asiatiques à travers une visite guidée qui met à l’honneur deux institutions majeures le Musée Guimet et le Musée Cernuschi, deux musées parisiens, incontournables pour comprendre la richesse culturelle de l’Asie.

Tout public

10h30, Centre Multimédia

Gratuit. Réservation conseillée

6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Visite guidée au musée numérique les Arts asiatiques

To mark the Chinese New Year, we?re offering an immersion into the heart of Asian arts with a guided tour featuring two major Parisian institutions: the Musée Guimet and the Musée Cernuschi.

General public

10:30 am, Centre Multimédia

Free admission. Reservations recommended

