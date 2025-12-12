Visite guidée au musée numérique Neuvic

Visite guidée au musée numérique

6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Visite virtuelle avec Ubisoft discovery tour Egypte antique.

La civilisation égyptienne passionne encore beaucoup de nos jours ! Profitez donc de cette visite pour continuer le voyage à travers cette période fascinante !

10h30, Centre Multimedia 05 53 80 09 88

Dans la peau d’un(e) avatar, la médiatrice vous guide dans des décors magnifiques, où la réalité historique n’est jamais bien loin. L’occasion d’en apprendre plus tout en s’amusant.

10h30, Centre Multimedia 05 53 80 09 88 .

6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English :

Virtual tour with Ubisoft discovery tour: Ancient Egypt.

Egyptian civilization is still a fascinating subject today! Take advantage of this tour to continue your journey through this fascinating period!

10:30 am, Centre Multimedia 05 53 80 09 88

