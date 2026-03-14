Visite guidée au musée numérique Photographies et Cinéma Centre Multimédia Neuvic

Visite guidée au musée numérique Photographies et Cinéma

Centre Multimédia 6, rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Photographies et Cinéma voyage entre mémoire, images fixes et images en mouvement. Sélection emblématique pour (re)découvrir des photographies qui ont marqué leur époque et façonné notre regard sur le monde. Projection de vidéos issues du musée numérique.

10h30, Centre Multimédia.

Gratuit

Et si certaines images vous ramenaient dans le passé ?

Cette visite vous invite à (re)découvrir des photographies qui ont marqué leur époque et façonné notre regard sur le monde. À travers une sélection emblématique, nous parcourrons l’histoire de la photographie en découvrant des techniques qui ont

contribué à l’évolution de la photographie. La visite se prolongera par la projection d’une sélection de vidéos issus du musée numérique, pour poursuivre ce voyage entre mémoire, images fixes et images en mouvement.

Une visite à la fois historique et sensible, pour les curieux comme pour les nostalgiques des images d’hier et d’aujourd’hui.

Comme disait, Martine Franck Une photographie, c’est un fragment de temps qui ne reviendra pas.

Durée 1h. Tout public Gratuit Réservation conseillée.

10h30, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 lise.niaussat@mairie-neuvic-dordogne.fr .

Centre Multimédia 6, rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Visite guidée au musée numérique Photographies et Cinéma

An evening to explore art in a different way!

6-10pm, Centre Multimedia 05 53 80 09 88

L’événement Visite guidée au musée numérique Photographies et Cinéma Neuvic a été mis à jour le 2026-03-11 par Vallée de l’Isle en Périgord