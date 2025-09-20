Visite guidée au parc central de Bonneveine parc central de Bonneveine Marseille

Visite guidée au parc central de Bonneveine Samedi 20 septembre, 16h00 parc central de Bonneveine Bouches-du-Rhône

Visite guidée sur le projet de restauration du parc de Bonneveine et de la promenade de la Sarette.

Lieu de RDV : au niveau de l’entrée côté Musée d’Art Contemporain

parc central de Bonneveine 87 Avenue de Hambourg, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

(c) Ville de Marseille