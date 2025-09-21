visite guidée « au pas de course » du quartier du Faubourg d’Isle Buffet de la gare Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Séparé au Moyen-Age par les marais d’Isle, le quartier du Faubourg d’Isle a vu sa principale expansion se développer au cours des XIX et XXème siècles. De la gare à Saint-Eloi, du casino à Sainte-Thérèse en passant par les anciens abattoirs, les découvertes seront aux rendez-vous de ce circuit qui réserve bien des surprises qui vous permettront de voir ce quartier sous une autre perspective.

Accompagné d’un guide conférencier et en marche rapide, venez découvrir ou redécouvrir ce quartier.

Pensez à vous munir de chaussures adaptées.

Buffet de la gare Place André Baudez 02100 St Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France Le Buffet de la gare parking de la gare, transports en commun

société académique