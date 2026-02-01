Visite guidée Au pays du sel (spécial enfants) Passerelle du Pas du saunier, voie douce Hyères
Visite guidée Au pays du sel (spécial enfants) Passerelle du Pas du saunier, voie douce Hyères mardi 17 février 2026.
Visite guidée Au pays du sel (spécial enfants)
Passerelle du Pas du saunier, voie douce La Capte Hyères Var
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
de 6 à 12 ans (gratuit moins de 6 ans)
Début : 2026-02-17 09:30:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
2026-02-17 2026-03-03 2026-04-14 2026-04-28 2026-07-13 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-10-20
Dans cette réserve naturelle (qui n’ouvre ses portes que pour ces visites), partez à la découverte de la faune et de la flore de ce site exceptionnel le salin des Pesquiers.
Passerelle du Pas du saunier, voie douce La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50
English : Guided tour Salt marches history (special children’s tour)
In this nature reserve (which only opens its doors for these visits), discover the flora and fauna of this exceptional site: the Pesquiers salt marsh.
