Visite guidée Au pays du sel (spécial enfants) Passerelle du Pas du saunier, voie douce Hyères

Visite guidée Au pays du sel (spécial enfants)

Passerelle du Pas du saunier, voie douce La Capte Hyères Var

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

de 6 à 12 ans (gratuit moins de 6 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 09:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-03-03 2026-04-14 2026-04-28 2026-07-13 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-10-20

Dans cette réserve naturelle (qui n’ouvre ses portes que pour ces visites), partez à la découverte de la faune et de la flore de ce site exceptionnel le salin des Pesquiers.

Passerelle du Pas du saunier, voie douce La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50

English : Guided tour Salt marches history (special children’s tour)

In this nature reserve (which only opens its doors for these visits), discover the flora and fauna of this exceptional site: the Pesquiers salt marsh.

