VISITE GUIDÉE AU PLUS PRÈS DES VOLETS D'ORGUE Perpignan mardi 24 mars 2026.

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Début : 2026-03-24 15:30:00
fin : 2026-03-24 17:00:00

2026-03-24

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, accompagné d’une guide, le public découvre les panneaux peints des volets d’orgue, la technique et l’iconographie.
21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, accompanied by a guide, visitors discover the painted panels of the organ shutters, their technique and iconography.

