Visite guidée Au Raz de la Pointe Plogoff

Visite guidée Au Raz de la Pointe

Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Comprendre un paysage d’exception, en famille.

Cette visite guidée invite petits et grands à découvrir les paysages spectaculaires de la Pointe du Raz et à comprendre ce qui fait la singularité de ce site emblématique du Finistère. Au fil du parcours, le guide décrypte la formation des falaises, l’influence des vents et des courants, ainsi que l’histoire humaine intimement liée à ce bout du monde. Anecdotes, observations et échanges rythment la visite, pensée pour être accessible et ludique. Une formule idéale pour une première approche du site, à partager en famille, entre terre et mer.

Départ du sémaphore (à 800 m du parking) Durée 1h .

Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

