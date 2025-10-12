Visite guidée Au rythme du slam au cap de la Hève Rue du Carrousel Sainte-Adresse

Visite guidée Au rythme du slam au cap de la Hève Rue du Carrousel Sainte-Adresse dimanche 12 octobre 2025.

Visite guidée Au rythme du slam au cap de la Hève

Rue du Carrousel Parking du Phare de la Hève Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Avec le slameur Fab Rebel, partez pour une promenade le long du sentier du cap de la Hève, à la découverte des paysages de la côte d’Albâtre et de la batterie de Dollemard. Ce lieu chargé d’histoire est devenu un site privilégié des passionnés de graff et de street-art. La déambulation inclut un atelier slam.

Par l’association Ligne d’Horizons en partenariat avec le collectif LH pas la Plume.

Proposé dans le cadre du festival Zig-Zag

À partir de 12 ans

Prévoir feuilles et stylo, et s’équiper de chaussures et d’une tenue confortable.

Sur réservation. .

Rue du Carrousel Parking du Phare de la Hève Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Visite guidée Au rythme du slam au cap de la Hève

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Au rythme du slam au cap de la Hève Sainte-Adresse a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie