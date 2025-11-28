Visite guidée au SALON EMPLOI 2025 : Découvrez les secteurs et postes accessibles à tous Châteaubriant – Agence CHATEAUBRIANT Châteaubriant

Visite guidée au SALON EMPLOI 2025 : Découvrez les secteurs et postes accessibles à tous Vendredi 28 novembre, 08h15 Châteaubriant – Agence CHATEAUBRIANT Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T08:15:00+01:00 – 2025-11-28T09:00:00+01:00

Fin : 2025-11-28T08:15:00+01:00 – 2025-11-28T09:00:00+01:00

France travail Châteaubriant organise le salon de l’EMPLOI 2025 à la Halle de Béré à Châteaubriant le Vendredi 28 Novembre matin. Il cloture la semaine Destination Avenir(s) organisée par la Communauté de Communes Chateaubriant Derval . Ce salon est ouvert sur tous les secteurs d’activités : santé/services à la personne, industrie, agroalimentaire, transport, logistique, restauration, BTP, tertiaire… Nous vous proposons avec cette visite une présentation des secteurs et entreprises accessibles

Châteaubriant – Agence CHATEAUBRIANT 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526736 »}]

France travail Châteaubriant organise le salon de l’EMPLOI 2025 à la Halle de Béré à Châteaubriant le Vendredi 28 Novembre matin. La semaine du handicap La semaine de l’industrie