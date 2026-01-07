Visite guidée Au temps des baigneurs Dans les pas d’Alfred Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée Au temps des baigneurs Dans les pas d’Alfred

Office de tourisme Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 10:00:00

fin : 2026-03-03 12:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Remontez le temps et découvrez l’histoire d’une des premières stations balnéaires de Bretagne nord, ce petit Monaco breton initié par Alfred Delpierre. Uniquement sur réservation à l’Office de tourisme, départ assuré à partir de 4 adultes.

En cas de météo défavorable, l’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler la visite. .

Office de tourisme Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

