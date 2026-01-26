Visite guidée Au temps des grands magasins Entrée de la rue Victor Hugo Bayonne

Visite guidée Au temps des grands magasins

Entrée de la rue Victor Hugo Côté Pont Mayou Bayonne Pyrénées-Atlantiques

2026-02-21

2026-02-21

2026-02-21

Flash-back il y a 150 ans au temps des grands magasins.

Leurs architectures soignées marquent encore le paysage urbain. Bienvenue Au Printemps , à La Belle Jardinière , à La ville de Madrid , ou aux Dames de France … Faites vos emplettes ! .

